Сегодня, 28 мая, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 28 мая:
- игра началась в 11:00 мск. Таиланд — Доминиканская Республика;
- 14:30 мск. Бразилия — Япония.
Вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.
По итогам первой недели в лидеры предварительного этапа вырвалась сборная Польши, второе место у Бразилии, Китай занимает третью позицию.