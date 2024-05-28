Сегодня, 28 мая, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 28 мая:

игра началась в 11:00 мск. Таиланд — Доминиканская Республика;

14:30 мск. Бразилия — Япония.

Вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.

По итогам первой недели в лидеры предварительного этапа вырвалась сборная Польши, второе место у Бразилии, Китай занимает третью позицию.