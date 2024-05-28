Волейболистка Екатерина Пипунырова покинула московское «Динамо»

Доигровщица московского «Динамо» Екатерина Пипунырова покидает клуб спустя три сезона в нём. Об этом сообщает официальный сайт ЖВК «Динамо».

За время пребывания в «Динамо» Пипунырова в составе команды стала чемпионкой России, бронзовым призёром чемпионата страны, двукратной обладательницей Кубка России, победительницей Суперкубка России и Кубка столетия отечественного волейбола.

24-летняя Пипунырова ещё в 2023 году говорила, что планирует продолжить карьеру за рубежом. Конкретных клубов волейболистка не называла. Сейчас о планах Пипуныровой также неизвестно.

Напомним, в этом году московское «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России. В полуфинале они уступили калининградскому «Локомотиву».