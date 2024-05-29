Сербка Мина Попович покинула калининградский «Локомотив»

29-летняя сербская центральная блокирующая Мина Попович покинула калининградский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

Попович вошла в состав калининградского клуба перед началом сезона-2023/2024 и вместе с командой завоевала серебряные медали чемпионата России, уступив победу казанскому «Динамо-Ак Барс» в пятом матче финальной серии. По итогам сезона сербка набрала 237 очков, выполнила 23 эйса и поставила 93 блока.

Напомним, в составе «Локомотива» остаётся самый ценный игрок женской Суперлиги-2023/2024 — турчанка Эбрар Каракурт. В клуб возвращается и экс-капитан калининградок Ирина Воронкова, последние два сезона выступавшая за турецкий «Экзачибаши».