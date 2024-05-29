Либеро Валентин Голубев вернулся в «Белогорье»

Российский волейболист Валентин Голубев вернулся в стан команды «Белогорье» (Белгород). Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Либеро подписал с волейбольным клубом контракт, рассчитанный на два года. Предыдущей командой спортсмена был МВК «Кузбасс» (Кемерово).

Голубев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года, чемпионом Европы 2017 года и победителем Лиги наций — 2019. Волейболист стал чемпионом России в сезоне-2022/2023, играя за казанский «Зенит», дважды серебряным медалистом (2013/2014, 2019/2020) и столько же раз бронзовым призёром турнира (2016/2017, 2021/2022). В сезоне-2012/2013 он стал победителем волейбольной Лиги чемпионов, выступая за новосибирский «Локомотив». В 2018 году Валентин Голубев вместе с «Белогорьем» завоевал Кубок Вызова.