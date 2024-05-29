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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 29 мая

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 29 мая
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Сегодня, 29 мая, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 29 мая:

  • 11:00 мск. Италия — Франция;
  • 14:30 мск. Нидерланды — Китай;
  • 19:00 мск. Южная Корея — Болгария;
  • 22:30 мск. Германия — Турция.

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.

По итогам первой недели в лидеры предварительного этапа вырвалась сборная Польши, второе место у Бразилии, Китай занимает третью позицию.

Турнирная таблица Лиги Наций (ж)
Календарь Лиги Наций (ж)
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