Вчера, 28 мая, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 28 мая:

Таиланд — Доминиканская республика — 3:1 (25:22, 20:25, 25:17, 26:24)

Бразилия — Япония — 3:2 (24:26, 26:24, 19:25, 25:20, 15:11)

Польша — Сербия — 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:22)

Напомним, в соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).