Блокирующий Василий Тарасенко вернулся в петербуржский «Зенит»

20-летний центральный блокирующий Василий Тарасенко вернулся в состав петербуржского волейбольного клуба «Зенит». Прошедший сезон игрок провёл в сургутском «Газпроме-Югра», где находился на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба петербуржской команды на официальном сайте.

В завершившемся чемпионате России Тарасенко провёл девять матчей за сургутский клуб и набрал 46 очков, 34 из которых заработал в атаке, восемь — на блоке, четыре — на подаче. Помимо этого, Василий привлекался к матчам Молодёжной лиги.

Тарасенко начал свою профессиональную карьеру в составе петербуржского «Автомобилиста» (2019-2021), после чего перешёл в «Зенит». Таким образом, в предстоящем сезоне на позиции центрального блокирующего клуба будут выступать Денис Черейский, Максим Космин, Иван Яковлев и Василий Тарасенко.