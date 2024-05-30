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Владимир Алекно прокомментировал результаты работы Алексея Вербова в «Зените-Казань»

Владимир Алекно прокомментировал результаты работы Алексея Вербова в «Зените-Казань»
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Главный тренер петербургского «Зенита» и бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно высказался о тренерских достижениях своего бывшего игрока Алексея Вербова, который дважды привёл МВК «Зенит-Казань» к чемпионству в российской Суперлиге.

«Результат говорит сам за себя. Алексей, ещё будучи игроком, знал, что станет тренером. Всегда верил в него. Тетюхин, например, никогда не будет наставником, несмотря на то что сыграл шесть Олимпиад. У Вербова на сегодняшний день самая сильная команда, равных ей нет», — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

42-летний Алексей Вербов в сезоне-2023/2024 во второй раз подряд привёл «Зенит-Казань» к золотым медалям российской Суперлиги в качестве главного тренера. В годы игровой карьеры Вербов выступал на позиции либеро, в том числе под руководством главного тренера Владимира Алекно.

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