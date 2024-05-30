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Алекно: игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?

Алекно: игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно рассказал о самом сложном для него моменте в работе с национальной командой.

«Как объявить спортсмену, что он не попадает в состав, потому что количество мест ограничено? Это самое сложное в работе со сборной. Даже тяжелее, чем принять поражение. В предолимпийский сезон все одинаково на сборах летом «едят песок вместо каши». В конце пути сказать: «Ты не едешь» — очень тяжело. Мои помощники из тренерского штаба никогда не приходили на собрания, где должен был об этом объявить. Игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?» — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера приводил сборную России к золотым медалям Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, победам в Мировой лиге и Кубке мира. С сезона-2024/2025 специалист возобновляет тренерскую карьеру, возглавив «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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