Алекно: игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно рассказал о самом сложном для него моменте в работе с национальной командой.

«Как объявить спортсмену, что он не попадает в состав, потому что количество мест ограничено? Это самое сложное в работе со сборной. Даже тяжелее, чем принять поражение. В предолимпийский сезон все одинаково на сборах летом «едят песок вместо каши». В конце пути сказать: «Ты не едешь» — очень тяжело. Мои помощники из тренерского штаба никогда не приходили на собрания, где должен был об этом объявить. Игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?» — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера приводил сборную России к золотым медалям Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, победам в Мировой лиге и Кубке мира. С сезона-2024/2025 специалист возобновляет тренерскую карьеру, возглавив «Зенит» из Санкт-Петербурга.