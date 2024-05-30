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Владимир Алекно рассказал о своём самом жёстком поступке по отношению к игрокам

Владимир Алекно рассказал о своём самом жёстком поступке по отношению к игрокам
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Бывший главный тренер сборной России и «Зенита-Казань» Владимир Алекно ответил на вопрос о самом жёстком поступке по отношению к своей команде.

«В 2010 году казанский «Зенит» был базовым клубом сборной. У меня в команде пять россиян-сборников, два американца — олимпийских чемпиона Пекина-2008. Выиграли всё, что можно в России: Суперлигу, Кубок. Но вижу, что начали тренироваться в полсилы, потом «загудели» где-то, а один попался на превышении скорости. Понял, что катимся не туда. Договорился, чтобы команду сводили в тюрьму. Сначала игроки посмеялись, мол, «Романыч опять с ума сходит». Но, когда приехали туда, у нас забрали ключи, телефоны. Посмотрели на людей, которые сидят в тесных камерах за убийства, наркотики. Смеяться все перестали. Сказал команде: «Эти люди определили своё будущее. Вы также сами его определяете», — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов.

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