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Сегодня, 30 мая, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 30 мая:

11:00 мск. Франция — Япония;

14:30 мск. Бразилия — Нидерланды;

20:30 мск. Южная Корея — Польша.

Сегодня рано утром (мск) состоялась встреча между сборными Доминиканской Республики и Италии. Победу в трёх сетах одержали итальянки — 3:0 (25:12, 25:19, 25:20).

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.