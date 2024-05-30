Алекно: у меня в карьере «невкусной таблетки» в виде поражений было даже больше, чем побед

Бывший главный тренер сборной России, московского «Динамо» и казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о своём отношении к победам и поражениям.

«Сколько длилась эйфория после каждого завоёванного титула? Если играли вечером, то до утра следующего дня. А дальше всё сначала. У меня в карьере «невкусной таблетки» в виде поражений, возможно, было даже больше, чем побед. Они переживаются дольше. Самая «невкусная таблетка», которую никак не могу проглотить до сих пор, – это чемпионат Европы в Москве (2007-й год, уступили испанцам в финале). Однако глубоко убеждён, что не каждое поражение — это проигрыш. Только когда стоишь у пропасти, есть возможность сделать реальный анализ. В случае победы, так или иначе, что-то упустишь», — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.