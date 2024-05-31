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Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 30 мая

Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 30 мая
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В четверг, 30 мая, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 30 мая:

  • Франция — Япония — 0:3 (14:25, 18:25, 15:25);
  • Бразилия — Нидерланды — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:18);
  • Южная Корея — Польша — 0:3 (20:25, 20:25, 10:25);
  • Канада — Германия — 3:1 (25:20, 25:15, 25:22);
  • Сербия — Турция — 1:3 (18:25, 31:33, 25:21, 21:25).

Напомним, в соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024
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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 30 мая
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