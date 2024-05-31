В четверг, 30 мая, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 30 мая:

Франция — Япония — 0:3 (14:25, 18:25, 15:25);

Бразилия — Нидерланды — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:18);

Южная Корея — Польша — 0:3 (20:25, 20:25, 10:25);

Канада — Германия — 3:1 (25:20, 25:15, 25:22);

Сербия — Турция — 1:3 (18:25, 31:33, 25:21, 21:25).

Напомним, в соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).