Сегодня, 31 мая, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 31 мая:
- 11:00 мск. Нидерланды — Доминиканская Республика;
- 14:30 мск. Япония — Китай;
- 21:00 мск. Германия — Польша.
Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.
На данный момент лидером предварительного этапа является сборная Польши, второе место у Бразилии, Италия занимает третью позицию.