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Опубликован календарь российских соревнований по волейболу сезона-2024/2025

Опубликован календарь российских соревнований по волейболу сезона-2024/2025
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Вчера, 30 мая, в Москве прошло заседание президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором были утверждены итоги прошедшего чемпионата России сезона-2023/2024, а также система проведения соревнований под эгидой организации на следующий сезон-2024/2025.

Так, первым турниром в сезоне станет Кубок легенд, который стартует 22 августа и продлится до 6 октября для мужчин и до 13 октября для женщин. Команды сыграют предварительный этап, а затем «Финал четырёх».

Кубок России среди мужских команд также стартует 22 августа предварительным этапом, который продлится до 1 сентября. Второй этап начнётся 19 сентября, а финал пройдёт 28 декабря.

Кубок России среди женщин пройдёт в аналогичном формате. Предварительный этап пройдёт 5-8 сентября, второй этап начнётся 28 сентября, финал запланирован на 29 декабря.

Матч за Суперкубок России среди мужских команд пройдёт 4 сентября. В нём сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо».

11 сентября пройдёт матч за Суперкубок среди женских команд, в нём сыграют «Динамо-Ак Барс» и «Динамо» Москва.

Чемпионат России среди мужских команд стартует 8 сентября и продлится до 4 мая. Женщины начнут сезон 17 сентября, он продлится до 26 апреля.

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