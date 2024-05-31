«Тулица» объявила имя нового главного тренера

Женский волейбольный клуб «Тулица» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Алексей Бабешин. Ранее 41-летний российский специалист работал с мужской командой «Кузбасс».

Фото: ЖВК «Тулица»

В качестве игрока Бабешин выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом России и столько же раз одерживал победу в Суперкубке страны. Среди достижений нового главного тренера «Тулицы» во время игровой карьеры также выделяется бронза клубного чемпионата мира.

«Тулица» — первый женский клуб в тренерской карьере Бабешина. До этого он работал только с мужскими командами. Бабешин входил в тренерские штабы «Газпрома-Югра» и московского «Динамо», а до работы в «Кузбассе» тренировал «Нову».