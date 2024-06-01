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В пятницу, 31 мая, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 31 мая:

Нидерланды — Доминиканская Республика — 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:17);

Япония — Китай — 3:1 (25:22, 19:25, 25:18, 25:17);

Германия — Польша — 0:3 ( 23:25, 20:25, 21:25);

Сербия — Канада - 3:1 (25:22, 21:25, 26:24, 25:20);

Болгария — США - 0:3 ( 17:25, 22:25, 22:25).

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.