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Сегодня, 1 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 1 июня:

11:00 мск. Доминиканская Республика - Япония;

14:30 мск. Таиланд — Китай;

21:00 мск. Южная Корея — Турция.

Сегодня рано утром (мск) состоялась встреча между сборными Бразилии и Италии. Победу в пятисетовом поединке одержали бразильянки — 3:2 (26:24, 25:27, 18:25, 25:19, 15:7).

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.