Сербский волейболист Урош Ковачевич покинул уфимский «Урал»

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Волейболист сборной Сербии Урош Ковачевич покидает уфимский «Урал». В следующем сезоне он будет выступать за итальянскую «Пьяченцу».

«Мы желаем Урошу и дальше удивлять болельщиков своей игрой и добиться новых побед!» — написано в прощальном сообщении на сайте уфимского клуба.

Ковачевич перешёл в «Урал» перед началом прошлого сезона. Он стал самым результативным игроком предварительного этапа Суперлиги-2023/2024.

Статистика доигровщика МВК «Урал» Уроша Ковачевича в прошедшем сезоне:

31 матч (120 партий);

498 очков;

26 эйсов;

40 блоков;

51% результативных атак из 853;

44% позитивных приёмов из 607.

Ранее 31-летний серб играл в Италии за «Модену» (2013–2015), «Верону» (2015–2017) и «Трентино» (2017–2020). В 2023 году он перешёл из польского клуба «Заверце» в «Урал».