Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сербский волейболист Урош Ковачевич покинул уфимский «Урал»

Сербский волейболист Урош Ковачевич покинул уфимский «Урал»
Аудио-версия:
Комментарии

Волейболист сборной Сербии Урош Ковачевич покидает уфимский «Урал». В следующем сезоне он будет выступать за итальянскую «Пьяченцу».

«Мы желаем Урошу и дальше удивлять болельщиков своей игрой и добиться новых побед!» — написано в прощальном сообщении на сайте уфимского клуба.

Ковачевич перешёл в «Урал» перед началом прошлого сезона. Он стал самым результативным игроком предварительного этапа Суперлиги-2023/2024.

Статистика доигровщика МВК «Урал» Уроша Ковачевича в прошедшем сезоне:

  • 31 матч (120 партий);
  • 498 очков;
  • 26 эйсов;
  • 40 блоков;
  • 51% результативных атак из 853;
  • 44% позитивных приёмов из 607.

Ранее 31-летний серб играл в Италии за «Модену» (2013–2015), «Верону» (2015–2017) и «Трентино» (2017–2020). В 2023 году он перешёл из польского клуба «Заверце» в «Урал».

Материалы по теме
Урош Ковачевич из «Урала» — самый результативный игрок предварительного этапа Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android