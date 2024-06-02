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В субботу, 1 июня, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 1 июня:

Доминиканская Республика — Япония — 1:3 (20:25, 25:23, 24:26, 23:25);

Таиланд — Китай — 0:3 (23:25, 17:25, 18:25);

Южная Корея — Турция - 0:3 (20:25, 15:25, 20:25);

Польша — США — 3:1 (29:27, 25:22, 20:25, 25:23);

Сербия — Болгария - 3:1 (18:25, 25:21, 25:17, 25:16);

Франция — Нидерланды - 0:3 (17:25, 10:25, 21:25).

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.