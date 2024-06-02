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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 2 июня

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 2 июня
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Сегодня, 2 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 2 июня:

11:00 мск. Бразилия — Таиланд;
14:30 мск. Италия — Китай;
19:30 мск. Южная Корея — Канада; 23:00 мск. США — Турция.

На данный момент лидирует в турнире сборная Польши, бразильянки — на втором месте, тройку сильнейших замыкают японские волейболистки.

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024 (ж)
Календарь Лиги наций — 2024 (ж)
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