Игорь Кобзарь стал новым связующим новосибирского «Локомотива»

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио связующий Игорь Кобзарь стал новым игроком волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Добро пожаловать в Локосемью, Игорь! С нетерпением ждём нового сезона и наших совместных побед!» — говорится в заявлении клуба.

Игорь Кобзарь провёл три сезона в «Зените» (Санкт-Петербург). Ранее он играл за кемеровский «Кузбасс» (2017-2021) и «Зенит-Казань» (2013-2017). В составе национальной команды Игорь Кобзарь становился двукратным победителем Лиги наций (2018, 2019), а также серебряным призёром Олимпийских игр в Токио-2020. Отметим, что в Токио связующий был капитаном команды.

Ранее стало известно, что сербский доигровщик Марко Ивович в следующем сезоне вновь будет выступать за новосибирский «Локомотив».