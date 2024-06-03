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В воскресенье, 2 июня, в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли очередные матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 2 июня:

Бразилия — Таиланд — 3:0 (25:22, 25:14, 25:17);

Италия — Китай - 3:0 (25:23, 25:19, 25:16);

Южная Корея — Канада — 0:3 (15:25, 18:25, 12:25);

США — Турция — 2:3 (25:21, 20:25, 21:25, 25:12,12:15);

Болгария — Германия — 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 11:25).

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.