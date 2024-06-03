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Польша и Бразилия лидируют в женской Лиге наций, Италия Антроповой — третья

Сегодня, 3 июня, завершилась вторая игровая неделя Лиги наций среди женских команд. После восьми проведённых матчей лидирующую позицию без проигрышей удерживают сборные Польши и Бразилии.

Третью позицию с шестью победными матчами занимает Италия, в составе которой выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова. На первой игровой неделе сборная уступила Польше со счётом 0:3, Антропова стала самым результативным игроком встречи, набрав 16 очков. На второй неделе Италия проиграла Бразилии – 2:3.

Действующие чемпионки Лиги наций сборная Турции занимает пятую позицию. Во время первой игровой недели команда уступила Японии и Италии, вторая неделя завершилась победами над Германией, Сербией, Южной Кореей и США. Напомним, в составе сборной выступает Эбрар Каракурт – диагональная калининградского «Локомотива».

Олимпийские чемпионки Токио сборная США замыкает восьмёрку сильнейших. Команда выиграла только в четырёх из восьми матчей, уступив Китаю, Бразилии, Польше и Турции.

Напомним, по результатам трёх игровых недель семь лучших команд и сборная Таиланда выйдут в «Финал восьми», который пройдёт в Бангкоке с 20 по 23 июня. После второй недели главными претендентами являются сборные Польши, Бразилии, Италии, Японии, Турции, Канады и Китая.