Брянский назвал игроков, которых взял бы в мужской олимпийский состав сборной России

Главный тренер мужской сборной России Константин Брянский в интервью для «БО Спорт» рассказал, каких игроков взял бы в олимпийский состав сборной, если бы выбор необходимо было сделать прямо сейчас.

Связующие.

«Точно Панкова. Это один из самых стабильных игроков Суперлиги. У Павла большой опыт игры в финалах, в том числе в олимпийском финале. За его спиной колоссальный опыт. По второму связующему есть вопросы, сейчас затрудняюсь ответить. Как и по второму диагональному. Максима Михайлова мы не обсуждаем. Сложно найти ещё одного игрока, который бы так же стабильно выступал на этой позиции и мог бы полноценно заменить Максима».

Центральные.

«По итогам минувшего сезона взял бы Дмитрия Лызика, Ильяса Куркаева и Илью Власова. Но в этой линии выбор очень широкий. Есть ещё Иван Яковлев, Георгий Заболотников».

Доигровщики.

«Как и в случае с центральными, сразу готов назвать троих – Дмитрий Волков, Денис Богдан и Антон Семышев. Они по последнему чемпионату показали уверенную, хорошую игру».

Либеро.

«Скорее всего, Илья Фёдоров. Он на протяжении всего сезона показывал стабильный и хороший результат. При ближайшем рассмотрении я выделил этих игроков, но если не фантазировать, а собирать реальный состав, там по многим позициям наверняка были бы муки выбора. Он у нас точно шире, чем у американцев».