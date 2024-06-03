Брянский: не считаю, что мы глобально слабее «Зенита-Казань». Это больше история момента

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Константин Брянский объяснил, в чём его команда уступала казанскому «Зениту» по ходу сезона.

«У них оказалась глубже и моложе скамейка запасных, была хорошая взаимозаменяемость, что сказалось на длинной дистанции – они шли ровнее. Приличный рост дали Роман Романовский и Михаил Лабинский. Плюс у них была полная линия доигровщиков. К сожалению, у нас с этим были проблемы. По сути, в этом сезоне мы так и не увидели Ярослава Подлесных. А в январе сломался Денис Богдан. Это наложило большие сложности, тем более доигровщики – ключевые игроки на площадке: на них приём, атака на высоких мячах, черновая работа. Если в этом амплуа команда просаживается, то сложно двигаться дальше.

Скажу, что по прогнозам Богдан должен был вернуться в строй только ближе к маю. Он проявил огромную волю, желание и стремление, чтобы сдвинуть своё возвращение на более ранние сроки. За это благодарю и наш медицинский штаб. Денис очень помог команде пройти в финал, хотя его физическое состояние было далеко не идеальным. Были и другие ребята с повреждениями.

Мы не жалуемся на травмы. С этой проблемой может столкнуться любая команда. Вы видели, что мы пытались находить решения по ходу сезона, чтобы максимально нивелировать потери. Но это тот фактор, который, естественно, влияет на результат. С учётом всех кадровых проблем наше участие во всех финалах дорогого стоит. Не считаю, что мы глобально слабее «Зенита-Казань». Это больше история момента», – приводит слова Брянского «БО Спорт».