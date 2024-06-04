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Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 4 июня

Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 4 июня
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Сегодня, 4 июня, рано утром по московскому времени стартовала вторая игровая неделя Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 4 июня.

Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 4 июня:

  • 09:30 мск. Польша — Болгария;
  • 13:20 мск. Иран — Япония;
  • 23:30 мск. Аргентина — США.

В первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Бразилии обыграла команду Германию со счётом — 3:0 (25:15, 25:16, 25:15).

Составы групп переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024 (м)
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
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