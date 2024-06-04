Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 июня, рано утром по московскому времени стартовала вторая игровая неделя Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 4–10 июня.

Лига наций — 2024 среди мужских команд: расписание матчей второй игровой недели:

Группа 1:

4 июня, вторник: 6:00 мск. Германия — Бразилия 0:3 (15:25, 16:25, 15:25). 9:30 мск. Польша — Болгария. 13:20 мск. Иран — Япония.

5 июня, среда: 9:30 мск. Словения — Турция. 13:20 мск. Германия — Япония.

6 июня, четверг: 6:00 мск. Иран — Бразилия. 9:30 мск. Болгария — Германия. 13:20 мск. Польша — Турция.

7 июня, пятница: 6:00 мск. Болгария — Иран. 9:30 мск. Бразилия — Словения. 13:20 мск. Япония — Польша.

8 июня, суббота: 6:00 мск. Турция — Иран. 9:30 мск. Польша — Бразилия. 13:20 мск. Япония — Словения.

9 июня, воскресенье: 9:30 мск. Турция — Германия. 13:30 мск. Болгария — Словения.

Группа 2:

4 июня, вторник: 23:30 мск. Аргентина — США.

5 июня, среда: 3:00 мск. Канада — Куба. 23:30 мск. Сербия — Нидерланды.

6 июня, четверг: 3:00 мск. Франция — Италия. 18:00 мск. Куба — Нидерланды. 23:30 мск. США — Италия.

7 июня, пятница: 3:00 мск. Канада — Аргентина. 18:00 мск. Куба — Италия. 23:30 мск. Франция — Нидерланды.

8 июня, суббота: 3:00 мск. США — Сербия. 20:00 мск. Куба — Франция. 23:30 мск. Канада — США.

9 июня, воскресенье: 3:00 мск. Сербия — Аргентина. 18:00 мск. Италия — Нидерланды. 23:30 мск. Аргентина — Франция.

10 июня, понедельник: 1:00 мск. Канада — Сербия.

Составы групп переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.