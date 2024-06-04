Связующая Татьяна Дмитриева будет выступать за калининградский «Локомотив»

Связующая Татьяна Дмитриева теперь будет выступать за волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград). Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Добро пожаловать, Татьяна!» — говорится в заявлении клуба.

Татьяна Дмитриева за время своей карьеры играла за казанское «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово», «Уралочку-НТМК», московское «Динамо» и «Енисей».

Дмитриева — двукратная чемпионка России и обладательница Кубка России. В составе национальной сборной — бронзовый призёр Кубка мира.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России, бывший наставник мужского волейбольного клуба «Урал» (Уфа) Андрей Воронков возглавил калининградский «Локомотив», выступающий в женской PARI Суперлиге.