«В некоторые моменты мне было просто стыдно за неё!» Сербка Попович — об Эбрар Каракурт

Пресс-служба московского волейбольного клуба «Динамо» на своей официальной странице опубликовала отрывок из интервью с центральной блокирующей Миной Попович, которая покинула калининградский «Локомотив» по завершении сезона-2023/2024. В интервью для сербского телевидения Попович поделилась мнением о поведении бывшей одноклубницы Эбрар Каракурт и её конфликте с Наталией Гончаровой.

Ведущий. Как ты можешь объяснить поведение Эбрар Каракурт?

Попович. Я не могу объяснить её поведение – это очень сложно! Я с таким человеком, с таким характером прежде никогда не встречалась. Она совершенно, совершенно сумасшедшая! Все, кто смотрел волейбол, заметили, что всегда, когда она на площадке, она очень любит провоцировать соперниц. Это ей очень помогает, очень мотивирует. На каждой игре она выбирает игрока, с которым постоянно ругается. И, как бывало много раз, эти игроки даже не понимают, почему и что происходит. А она всю игру обращается к этому игроку, показывает всякие свои жесты, особенно если закрывает на блоке или забивает очко. В некоторые моменты мне было просто стыдно за неё! Я её неоднократно пыталась успокаивать – давай тише, спокойнее. Ты можешь стараться поднять свою мотивацию, подзавестись, но делать это необходимо в рамках фэйр-плей. Неприлично кричать соперникам в лицо!

Ведущий. В этом году не обошлось без инцидента?

Попович. Да. Это произошло в полуфинале с командой «Динамо», с Гончаровой. В результате этих моментов Гончарова, которая, как известно, никогда не проявляет своих эмоций, не выдержала и вышла из себя!