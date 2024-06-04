Волейболисты Александр Бутько и Александр Гуцалюк покинули уфимский «Урал»

Российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года Александр Бутько покинул уфимский «Урал».

В 2022 году Бутько был дисквалифицирован на один год. Допинг-проба, взятая у волейболиста в 2014 году, оказалась положительной. После окончания дисквалификации в апреле 2023 года спортсмен заключил контракт на остаток сезона с казанским «Зенитом» и выиграл золотые медали чемпионата России. После этого он перешёл в уфимский клуб.

Также из «Урала» уходит блокирующий Александр Гуцалюк, выступавший за уфимскую команду с 2021 года.

«Пожелаем Александру Бутько и Александру Гуцалюку крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Урал» в прошедшем сезоне не смог пробиться в плей-офф PARI Суперлиги, закончив предварительный этап на 13-м месте.