Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Наталии Гончаровой

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола собирается провести повторное заседание по делу о дисквалификации капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой с участием самой спортсменки. Об этом сообщил генеральный директор команды Владимир Зиничев.

Напомним, Гончарова была дисквалифицирована на шесть месяцев условно из-за неспортивного поведения и отстранена от одной игры чемпионата России в 2025 году из-за оскорбительного жеста в сторону волейболистки калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт после полуфинального матча плей‑офф Суперлиги.

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«На этот раз комиссия предполагает проведение очного заседания с приглашением Наталии и представителя «Динамо». Первоначальное заседание прошло без нашего участия и без заслушивания позиции Гончаровой и клуба «Динамо». Мы ответили, что Наталия не то что готова, а хочет принять участие в заседании и защитить свою честь и достоинство. Пока дата не назначена. На этой неделе Гончарова едет в Южную Корею для участия в прощальном матче прославленной корейской волейболистки Ким Ён Кун», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Об интервью Мины Попович, где она высказалась о поведении бывшей одноклубницы Эбрар Каракурт и её конфликте с Наталией Гончаровой:

«Мы разместили у себя на сайте и фрагмент этого интервью с русскими субтитрами, и расшифровку в текстовом виде. Надеюсь, что члены дисциплинарной комиссии ВФВ посмотрят это интервью Попович. Одно дело, когда Наталия Гончарова высказывает своё мнение о том, как её спровоцировали, или когда свою точку зрения выражает волейболистка с мировым именем, олимпийская чемпионка Наталия Перейра, являющаяся игроком «Динамо».

Но в данном случае о поведении турецкой волейболистки высказалась Попович, которая целый сезон отыграла с ней вместе в одной команде. Попович тоже игрок мирового уровня — бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира. И не дело, на мой взгляд, что к кому‑то из участников конфликта применены штрафные санкции, а кто‑то из зачинщиков этого безобразия, как это теперь становится очевидным всем, остается «неприкасаемым».

На мой взгляд, если берёшься рассматривать сложные вопросы, то сначала разберись, кто агрессор, а кто превысил пределы допустимой самообороны, соответственно и наказывай», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».