Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Наталии Гончаровой

Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Наталии Гончаровой
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола собирается провести повторное заседание по делу о дисквалификации капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой с участием самой спортсменки. Об этом сообщил генеральный директор команды Владимир Зиничев.

Напомним, Гончарова была дисквалифицирована на шесть месяцев условно из-за неспортивного поведения и отстранена от одной игры чемпионата России в 2025 году из-за оскорбительного жеста в сторону волейболистки калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт после полуфинального матча плей‑офф Суперлиги.

Материалы по теме
К волейболистке Гончаровой применены санкции после полуфинальной игры с «Локомотивом»

«На этот раз комиссия предполагает проведение очного заседания с приглашением Наталии и представителя «Динамо». Первоначальное заседание прошло без нашего участия и без заслушивания позиции Гончаровой и клуба «Динамо». Мы ответили, что Наталия не то что готова, а хочет принять участие в заседании и защитить свою честь и достоинство. Пока дата не назначена. На этой неделе Гончарова едет в Южную Корею для участия в прощальном матче прославленной корейской волейболистки Ким Ён Кун», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Об интервью Мины Попович, где она высказалась о поведении бывшей одноклубницы Эбрар Каракурт и её конфликте с Наталией Гончаровой:

Материалы по теме
«В некоторые моменты мне было просто стыдно за неё!» Сербка Попович — об Эбрар Каракурт

«Мы разместили у себя на сайте и фрагмент этого интервью с русскими субтитрами, и расшифровку в текстовом виде. Надеюсь, что члены дисциплинарной комиссии ВФВ посмотрят это интервью Попович. Одно дело, когда Наталия Гончарова высказывает своё мнение о том, как её спровоцировали, или когда свою точку зрения выражает волейболистка с мировым именем, олимпийская чемпионка Наталия Перейра, являющаяся игроком «Динамо».

Но в данном случае о поведении турецкой волейболистки высказалась Попович, которая целый сезон отыграла с ней вместе в одной команде. Попович тоже игрок мирового уровня — бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира. И не дело, на мой взгляд, что к кому‑то из участников конфликта применены штрафные санкции, а кто‑то из зачинщиков этого безобразия, как это теперь становится очевидным всем, остается «неприкасаемым».
На мой взгляд, если берёшься рассматривать сложные вопросы, то сначала разберись, кто агрессор, а кто превысил пределы допустимой самообороны, соответственно и наказывай», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android