Во вторник, 4 июня, в рамках мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли очередные матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Мужчины. Результаты матчей, 4 июня:

Польша — Болгария — 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:18);

Иран— Япония — 0:3 (23:25, 22:25, 17:25);

Аргентина — США — 0:3 (23:25, 21:25, 24:26)

Напомним, вторая игровая неделя стартовала 28 мая. Составы групп переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.