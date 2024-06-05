Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 5 июня

Сегодня, 5 июня, продолжается вторая игровая неделя розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 5 июня.

Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 5 июня:

09:30 мск. Словения — Турция;

13:20 мск. Германия — Япония;

23:30 мск. Сербия — Нидерланды.

В первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Канады обыграла команду Бразилии со счётом — 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 28:26).

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.