Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующий Вадим Ожиганов стал новым игроком новосибирского «Локомотива»

Связующий Вадим Ожиганов стал новым игроком новосибирского «Локомотива»
Вадим Ожиганов
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний связующий Вадим Ожиганов стал новым игроком новосибирского «Локомотива». О переходе игрока сообщила пресс-служба команды.

Два сезона до этого он защищал цвета МВК «Газпром-Югра» (Сургут). В минувшем сезоне Ожиганов набрал 74 очка. На его счету также 30 эйсов, 23 блока, 44% точных атак команды и 64 ошибки за 32 игры.

Ранее стало известно, что команду пополнил серебряный призёр Олимпийских игр в Токио связующий Игорь Кобзарь, а также сербский доигровщик Марко Ивович. Предстоящий сезон будет уже восьмым для Ивовича в России. Ранее он играл за «Белогорье» (2015/2016), а последние три года провёл в сосновоборском «Динамо-ЛО» (2021–2024). С белгородской командой он завоевал бронзу чемпионата России, а с Новосибирском стал чемпионом в 2020 году и взял бронзу в 2021-м.

Материалы по теме
«Многие сказали бы, что я сумасшедший». Интервью с тренером команды-сенсации Суперлиги
Эксклюзив
«Многие сказали бы, что я сумасшедший». Интервью с тренером команды-сенсации Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android