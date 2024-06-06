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В среду, 5 июня, прошли очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся 5 июня.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 5 июня:

Словения — Турция 3:0 (25:22, 26:24, 25:20);

Германия — Япония 2:3 (22:25, 25:22, 27:25, 23:25, 8:15);

Сербия — Нидерланды 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

На данный момент лидером в турнире является сборная Словении, на втором месте — команда Японии, третьи — бразильцы.

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.