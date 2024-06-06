Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 5 июня

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 5 июня
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 5 июня, прошли очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся 5 июня.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 5 июня:

  • Словения — Турция 3:0 (25:22, 26:24, 25:20);
  • Германия — Япония 2:3 (22:25, 25:22, 27:25, 23:25, 8:15);
  • Сербия — Нидерланды 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

На данный момент лидером в турнире является сборная Словении, на втором месте — команда Японии, третьи — бразильцы.

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024 (м)
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android