Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 6 июня

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Сегодня, 6 июня, состоятся очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 6 июня.

Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 6 июня:

9:30 мск. Болгария - Германия;

13:30 мск. Польша - Турция;

18:00 мск. Куба - Нидерланды;

23:30 мск. США — Италия.

Рано утром по московскому времени состоялись две встречи игрового дня:

Франция — Италия — 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 19:25, 15:10);

Иран — Бразилия — 1:3 (19:25, 25:22, 16:25, 23:25).

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.