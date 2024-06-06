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Константин Ушаков стал главным тренером ВК «Заречье-Одинцово»

Константин Ушаков стал главным тренером ВК «Заречье-Одинцово»
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Официальный телеграм-канал ВК «Заречье-Одинцово» объявил о назначении главным тренером команды с сезона-2024/2025 54-летнего Константина Ушакова. Ранее специалист работал с женскими командами — сборными России и Беларуси, а также московским и краснодарским «Динамо». Предыдущим клубом Ушакова стало столичное «Динамо», в котором он тренировал женскую команду с 2021 по 2024 год.

С краснодарским «Динамо» Ушаков дважды выигрывал Кубок ЕКВ и дважды Кубок России, выходил в финал клубного чемпионата мира, завоёвывал бронзовые медали чемпионата России и Кубка России. С московским — становился чемпионом страны в сезоне-2022/2023, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок России, а также Кубок Столетия.

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