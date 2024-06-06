Либеро Алексей Чанчиков перешёл из «Зенита-Казань» в уфимский «Урал»

Либеро Алексей Чанчиков перешёл из «Зенита-Казань» в волейбольный клуб «Урал» (Уфа).

«Над предложением от «Урала» думал недолго. Всё взвесив, я понял, что это отличный вариант для продолжения карьеры. В составе команды произошло много изменений в это межсезонье. Это отличный вызов для всех нас, чтобы показать себя и выполнить поставленные перед нами задачи», – приводит слова Чанчикова пресс-служба уфимского «Урала».

В команде «Зенит-Казань» либеро провёл один сезон и помог выиграть чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны. В уфимском «Урале» соглашение с игроком рассчитано на один год.

Волейбольный клуб «Урал» в прошедшем сезоне не смог пробиться в плей-офф PARI Суперлиги, закончив предварительный этап на 13-м месте.