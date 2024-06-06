Тетюхин объяснил, как выбрал главным тренером «Белогорья» Волкова без опыта

Бывший российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, почему назначил главным тренером не имеющего опыта Александра Волкова.

«Я ничуть не думаю, что это прям какой-то риск неимоверный. Знаете, я, в принципе, Сашу Волкова знаю давно. Знаю его видение, его какой-то волейбольный интеллект, вообще жизненный, много-много лет общаемся.

И та ситуация, которая возникла при поиске тренера, она нас в такой тупик завела. Мы хотели взять отечественного российского тренера, потому что к иностранцам я всё равно отношусь как-то скептически, потому что у меня большой опыт там работать с иностранцами. И в важный момент и когда нужно принимать какое-то решение правильно там быстро, за доли секунды, пока он что-то расскажет, пока там переводчик переведёт, кто-то понял, кто-то недопонял. Наш тренер может одним словом [сказать], и всё понятно. Это важный момент, поэтому вот такая идея была. И мы так на распутье стояли, и пришла такая мысль абсолютно случайно. Саша позвонил просто посоветоваться, в общем-то разговорились, он говорит, что думает, чего дальше и, может, хотел бы в тренерство. Через пару дней там я позвонил ему: «Сань, подумай по тем словам, как ты сказал. Это действительно так? Ну у меня есть определённые условия, что если ты тренер, то ты должен до мозга костей быть тренером. Если ты просто придёшь какое-то время перебыть, давай закончим эту тему сразу и к ней больше возвращаться не будем».

Пока, в общем-то, насколько я вижу, он, в принципе, доказывает то, что, наверное, мы не ошиблись. Есть сложности, я могу сказать, не так всё гладко, как оно выглядит, есть определённые моменты, я понимаю Сашу, у него первый опыт такой, и это сложно переключиться с игрока сразу на тренера. Я не знаю ни одного такого спортсмена, который раз — и стал сразу в первый же год великим тренером, ну не бывает. И мы это понимали, что будут ошибки, где мы вместе как бы попытаемся из этой ситуацией выйти», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

В мае 2023 года олимпийский чемпион Александр Волков возглавил белгородский клуб. По итогам сезона-2023/2024 «Белогорье» заняло третье место в Суперлиге, обыграв в матче за бронзу «Факел» со счётом 3-0 в серии.