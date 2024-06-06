Тетюхин — о россиянах на ОИ: они менее русскими стали? А задницу надрать американцам?

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин заявил, что российским спортсменам на Олимпиаду нужно ехать в любом случае.

«Это очень важно. Я опять повторюсь, сейчас как бы разделение идёт, ехать на Олимпийские игры или не ехать, в каком качестве. Надо ехать. Моё мнение — надо ехать. Ну выйдут ребята вот в костюмах других, но мы что, не знаем, что они русские? Они менее русские стали? А задницу надрать американцем при всех там?

Да, пусть мы в других костюмах, пусть там музыка другая играет, ничего страшного, мы это перетерпим, но мы зато там покажем, что мы сильные. А отсиживаться здесь и обижаться на весь мир, ну, можно обижаться до бесконечности, а проходит поколение, люди, которые могут приехать туда победить, выиграть… Всё равно мы русские, как бы нам сложно ни было, мы приехали через всё это, приехали и выступаем, мы побеждаем. Я считаю, что в любом случае я за то, что надо ехать», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».