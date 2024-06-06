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Олимпийский чемпион Тетюхин объяснил, почему не стал тренером после завершения карьеры

Олимпийский чемпион Тетюхин объяснил, почему не стал тренером после завершения карьеры
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Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, почему отказался от поста главного тренера после завершения карьеры, когда его звал Геннадий Шипулин.

«Да, предлагал, но я сразу для себя, в общем-то, так честно, наверное, внутри сам с собой посоветовался и пришёл к выводу, что это не то, чем бы я хотел в дальнейшем заниматься. Тут правильно нужно сделать акценты определённые. Для чего ты идёшь в тренерство? Я знаю, что многие там игроки идут, потому что больше идти некуда.

И это тоже неправильно, наверное, если тебе некуда. Я знаю игроков, которые уже, когда близится там к окончанию карьеры, да, уже мечтают, мечтают стать тренером. Это очень важно. А когда тебе просто некуда идти, ты идёшь от безысходности тренером, как правило, у 99,9% ничего хорошего из этого не получается. Вот в себе вот такого рвения тренерского у меня не было внутри, поэтому я для себя честно сказал, что я на эту должность не пойду никогда, и во всяком случае до сегодняшнего дня у меня этого не появилось.

Потому что у меня есть с чем сравнить. У меня родители детские тренеры, я вижу, как они горят детьми, вот этой работой. И когда они готовы на 100% себя полностью отдать вот этой работе, этим детям, вот я понимаю, вот это призвание, да. Вот у меня внутри этого не было, поэтому я сразу сказал, я не пойду. Вот у меня есть примеры, там Лёша Вербов, мой друг, да, который, ну реально хотел быть тренером, и он стал тренером, и я вот вижу в нём вот этот потенциал тренерский. Поэтому есть с чем посравнивать, так что тренерская ситуация ушла в сторону, и я к ней пока больше не возвращаюсь, но, я надеюсь, и не вернусь», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

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