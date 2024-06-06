Тетюхин — о бане России: что спорт вне политики — фигня полная уже давно

Бывший волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина» ответил на вопрос об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

— Бан российского спорта — это политика и геноцид по национальному признак?

—100%. Мы сейчас все понимаем, почему это. То, что спорт вне политики, всё это фигня полная уже давно. Это такой инструмент, где ты не можешь сдачу в общем-то дать.

Напомним, в марте 2022 года большинство международных спортивных федераций приняло решение запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже.