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«Нужно идти своим путём». Олимпийский чемпион Тетюхин — о российском спорте

«Нужно идти своим путём». Олимпийский чемпион Тетюхин — о российском спорте
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Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, что нужно стремиться проводить альтернативные игры, которые будут лучше, чем Олимпиада.

«Нам нужно не опускать руки, развиваться самим, стремиться какие-то альтернативные игры проводить, пытаться всяческими способами сделать что-то лучше, чем вот это подлое, мерзкое это олимпийское направление, которое вызывает больше даже отвращения, чем какого-то позитива. Нужно проводить соревнования. Мы умеем это делать. У нас есть колоссальный опыт, и я думаю, и команды, и страны другие подтянутся потихонечку-потихонечку. Как бы они ни пытались там вставлять палки в колёса. Поэтому нам нужно идти этим путём. Опыт у нас есть, Советский Союз, железный занавес. Мы тоже проводили замечательные мероприятия здесь», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Ранее Сергей Тетюхин заявил, что российским спортсменам на Олимпиаду нужно ехать в любом случае.

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