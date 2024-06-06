«Слабые, мерзкие и подлые люди». Тетюхин — о руководстве международного спорта

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин заявил, что люди, возглавившие Олимпийский и Паралимпийский комитет, унижают российских спортсменов.

«Паралимпийцы у нас есть, которые подвиг сделали, что уже пришли в спорт, это уже подвиг для них. Плюс их ещё вот так унижают… Это печально. На самом деле это, мне кажется, такие низкие люди, которые сейчас возглавили Олимпийский комитет, Паралимпийский комитет и многие международные федерации. Слабые, мерзкие, подлые люди, которые подвержены вот этому политическому давлению, у которых нет принципов людей и нет характера, которые бы боролись за спорт, за равноправие в спорте. К сожалению, выбирали людей слабых и тех, которые поддаются влиянию политическому», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Ранее Сергей Тетюхин рассказал, что российским спортсменам на Олимпиаду нужно ехать в любом случае.