Тетюхин оценил судьбу российского волейбола в эпоху санкций и отстранений

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, насколько сильно отечественный волейбол отстанет от мирового из-за вынужденного простоя.

«Ну, если мы возьмём, допустим, клубный волейбол, я не вижу пока предпосылок к тому, чтобы мы стали там на порядок слабее. По всем параметрам. То, что к нам едут до сих пор топовые иностранцы, это показатель. У нас сильный чемпионат, один из сильнейших в мире. Понятно, что, конечно, не хватает опыта вот от международных соревнований.

Тут дело даже не в опыте, наверное, всё-таки вот этой зрелищности для наших болельщиков не хватает, чтобы наши команды защищали цвета своих клубов, своей страны. Это важный момент. Конечно, не хватает больше всего, наверное, для сборной, даже в плане какой-то мотивации. Поколение уже, по-моему, третий год, мы их собираем на сборы, но с каждым годом вот этот огонёк в глазах, он все меньше и меньше, потому что если мы проводим сборы, то для чего, в принципе? Просто так? И они же тоже взрослые люди, они тоже это понимают. Но я не думаю, что у нас что-то прям разрушится и волейбол наш станет хуже. Всё будет нормально, у нас есть замечательная федерация, которая знает, как работать, как сделать чемпионат наш, возможно, ещё и сильнее. Я уверен, что волейбол у нас как был сильным, я думаю, так и останется», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Ранее Сергей Тетюхин заявил, что российским спортсменам на Олимпиаду нужно ехать в любом случае.