«Лучше поиграю в хоккей». Олимпийский чемпион Тетюхин — о желании вернуться в волейбол

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, тянет ли его на площадку после того, как он провёл там 23 тыс. часов.

«Уникально, посчитали. Вообще не тянет. Вы знаете, я сам принял решение об окончании своей карьеры. Вот это очень важно. Там не травмы меня будили закончить, либо ещё какие-то моменты. Я вот понял, что я всё, всё отдал волейболу и больше. Хотя на самом деле, возможно, там пару лет ещё мог бы, наверное, со своим отношением. Но я понял, что у меня вот этот огонёк, который всегда горел, начал затухать. Вот и я принял для себя решение, что всё, вот этот сезон последний, я его честно там отработал и после этого гвоздик прибил, кроссовки повесил. И после этого у меня ни разу не было желания вернуться на площадку.

Я не могу сказать, что я не люблю волейбол… Но выходить играть — нет, 100% нет, я лучше поеду поиграю в хоккей, для меня это сейчас какая-то такая отдушина. За те шесть лет, которые уже прошли с окончания карьеры, я, по-моему, один раз с друзьями где-то был на отдыхе, меня заставили на песке. Всё, больше в волейбол я… Я всё отдал на площадке, поэтому она меня не тянет больше», — сказал Тетюхин в эфире YouTube-канала «Дисциплина».