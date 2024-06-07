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Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 6 июня

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 6 июня
Мужская сборная Италии по волейболу
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В среду, 6 июня, прошли очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 6 июня:

  • Франция — Италия — 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 19:25, 15:10);
  • Иран— Бразилия — 1:3 (19:25, 25:22, 16:25, 23:25);
  • Болгария — Германия — 1:3 (24:26, 25:22, 16:25, 16:25);
  • Польша — Турция — 3:0 (25:19, 25:12, 26:19);
  • Куба — Нидерланды — 1:3 (24:26, 25:21, 20:25, 22:25);
  • США — Италия — 0:3 (23:25, 24:26, 20:25).

На данный момент лидером в турнире является сборная Италии, на втором месте — команда Польши, третьи — словенцы.

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024 (м)
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
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