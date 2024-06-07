Ярослава Симоненко покинула турецкий «Сарыер» и присоединилась к краснодарскому «Динамо»

27-летняя российская доигровщица Ярослава Симоненко в новом сезоне будет выступать за краснодарское «Динамо». Об этом клуб сообщил на официальной странице во «ВКонтакте».

Предыдущий сезон Симоненко провела в «Сарыере» из Стамбула, который занял 12-е место в чемпионате Турции. До перехода в Лигу Султанлар доигровщица по одному сезону выступала за казанский «Динамо-Ак Барс» (сезон-2022/2023) и московское «Динамо» (сезон-2021/2022). С 2019 по 2021 Ярослава играла за саратовский «Протон». Она также выступала за «Уралочку-НТМК», череповецкую «Северянку», челябинский «Метар».

Симоненко дважды становилась бронзовым призёром чемпионата России в 2019 и 2022 году, а в составе «Динамо-Ак Барс» завоевала Суперкубок.