Шкулявичус, Савин, Крсманович и Урсов продолжат карьеру в уфимском «Урале»

32-летний диагональный Романас Шкулявичус, 35-летний доигровщик Сергей Савин, 34-летний сербский блокирующий Петар Крсманович и 29-летний доигровщик Кирилл Урсов продолжат карьеру в уфимском волейбольном клубе «Урал». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Романас Шкулявичус перешёл в «Урал» из московского «Динамо», в составе которого выступал с 2018 по 2024 годы. Вместе с командой диагональный дважды выигрывал чемпионат России и Суперкубок, становился победителем Кубка России и Кубка ЕКВ.

Сергей Савин провёл девять лет в составе новосибирского «Локомотива» (2015-2024), вместе с которым стал чемпионом и неоднократным призёром чемпионата России.

Петар Крсманович перешел в уфимскую команду после одного сезона в «Газпроме-Югра». Для серба «Урал» станет третьим российским клубом в карьере: за сургутскую команду Петар выступал с 2016 по 2019 годы, а также прошедший сезон, с 2020 по 2022 годы он играл за кемровский «Кузбасс». На родине Крсманович выступал за «Металац», «Джердап» и «Войводина». Серб также играл за «Будванскую ривьеру» (Черногория), «УПСН» (Аргентина) и «Пьяченцу» (Италия).

Кирилл Урсов провёл последний сезон в составе красноярского «Енисея». Ранее он выступал за «Тюмень» (2015-2016), «Газпром-Югра» (2016-2019), с 2019 по 2023 играл за петербуржский «Зенит».